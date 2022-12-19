Maraş Katliamı'nın üzerinden 44 yıl geçti
Kahramanmaraş’ta 19-26 Aralık 1978’de 100’ün üzerinde kişinin öldüğü katliamın üzerinden 44 yıl geçti. Katliamın yıldönümü öncesi kentte 10 gün boyunca toplantı yasağı ilan edildi.
Maraş Katliamı’nı başlatan olay, 19 Aralık’ta Çiçek Sineması’nda “Güneş Ne Zaman Doğacak” filminin gösterimi sırasında patlayan bir ses bombası oldu. Ülkücülerin izlediği film sırasında yaşanan patlama sonrası dışarı çıkanlar, “Solcular sinemayı bombaladı” söylentisiyle CHP il binası ve solcuların ev ve işyerlerine saldırdı.
13 İLDE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ
Olayın büyümesiyle Alevi yurttaşlara ait işyerleri yağmalanıp yakıldı. 24 Aralık sabahı şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 25 Aralık gecesi toplanan Bakanlar Kurulu, 13 ilde sıkıyönetim kararı aldı. 19-26 Aralık 1978’de Alevi yurttaşlara yönelik gerçekleşen katliamda111 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı. Olayın tanıklarına göre katliamda 500’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Katliamla ilgili 804 kişi hakkında dava açıldı; sanıklardan 29’u idam, 7’si müebbet hapisle, 321 kişi de 1 ile 24 yıl arasında hapisle cezalandırıldı. Sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davalar 1991’e kadar sürdü. İdam ve müebbet dışında hapse mahkûm edilenlere indirim uygulanarak cezalar azaltıldı. Sıkı yönetim mahkemesinin idam kararları da Yargıtay tarafından bozuldu.
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