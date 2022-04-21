Av tüfeği ile dehşet saçtı: Kuzeni öldü

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi'nde kuzeni Ali D. tarafından av tüfeğiyle başından vurulan 56 yaşındaki Ramazan Dağ, yaşamını yitirdi.

(DHA)
21 Nisan 2022 Perşembe, 22:23
Av tüfeği ile dehşet saçtı: Kuzeni öldü
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Olay, saat 17.00 sıralarında Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Ali D.(55) ile Ramazan Dağ, Devler Mevkisinde hayvan otlattıkları sırada tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşü olayda Ali D., Ramazan Dağ'ın başına av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ali. D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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