Av tüfeği ile şakalaşma ölüm getirdi!

Bursa'da ailesi ile birlikte Anneler Günü’nü kutlamak için anneannesinin evine giden C.K. (9) iddiaya göre, evde bulunan av tüfeği ile oynarken silahın ateş alması sonucu kuzeni Miraç Güvenir’in (9) ölümüne neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 20:09
Av tüfeği ile şakalaşma ölüm getirdi!
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Olay saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi.

İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan Miraç Güvenir, ailesiyle birlikte Anneler Günü’nü kutlamak için anneannesinin evine geldi. İddiaya göre, Miraç Güvenir ve kuzeni C.K. odada oyun oynarken buldukları av tüfeği ile birbirlerine şaka yapmaya başladı.

C.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin ateş almasıyla Miraç Güvenir başından vuruldu. Evdekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler kanlar içerisinde yerde bulunan çocuğun öldüğünü belirledi.

Miraç Güvenir’in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Ç.K.'nın ise jandarma karakolunda muhafaza altında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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