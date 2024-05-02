Çatısında makineli tüfek, yastık altında tabanca ele geçirildi

Adana’da, Yılmaz K. (21), evine düzenlenen operasyonda çatıda hafif makineli tüfek, yastık altında ruhsatsız tabanca ve silahlara ait ile 39 mermi ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 4 ilde yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından da arandığı ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:06
Çatısında makineli tüfek, yastık altında tabanca ele geçirildi
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Akkapı Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. 

Ekipler, belirlenen müstakil eve operasyon düzenledi, şüpheli Yılmaz K, gözaltına alındı. Yapılan aramada yastığın altında ruhsatsız tabanca, evin çatısında ise hafif makineli tüfek ile silahlara ait 39 mermi ele geçirildi. 

Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Yılmaz K.’nin İstanbul, Bursa, Antalya ve Adana’da karıştığı ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’ suçlarından arandığı belirlendi. 

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Yılmaz K., adliyeye sevk edildi, silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.


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