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Av tüfeği ile şakalaşma ölümle bitti!

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde av tüfeği ile şakalaşırken kaza ile vurulan genç hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:47
Av tüfeği ile şakalaşma ölümle bitti!
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Isparta’nın Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana gelen olayda, R.C.A. elindeki av tüfeğini arkadaşları Emirhan Kahraman, M.Ö. ve B.Y’ye doğrulttu. Av tüfeğinin ateş almasıyla Emirhan kahraman (17) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan 11. sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

M.Ö. ve B.Y.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

R.C.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.


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