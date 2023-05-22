Av tüfeği ile şakalaşma ölümle bitti!
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde av tüfeği ile şakalaşırken kaza ile vurulan genç hayatını kaybetti.
Isparta’nın Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana gelen olayda, R.C.A. elindeki av tüfeğini arkadaşları Emirhan Kahraman, M.Ö. ve B.Y’ye doğrulttu. Av tüfeğinin ateş almasıyla Emirhan kahraman (17) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan 11. sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
M.Ö. ve B.Y.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
R.C.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vecdet Öz'den flaş 'ATA İttifakı' açıklaması
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak
- Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve
- AP lideri Öz'den Oğan'a sert tepki
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Camide skandal: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- 'Ankara Kuşu' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...