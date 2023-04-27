Okul idaresiyle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da okul idaresiyle ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:56
Okul idaresiyle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı: 3 yaralı
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'ndeki Cezeri Akademi ve Teknoloji Koleji'nde iddiaya göre, idare ile tartışan öğrenci pompalı tüfek alarak okulu bastı.

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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