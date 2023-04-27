Okul idaresiyle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı: 3 yaralı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:56

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:10

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'ndeki Cezeri Akademi ve Teknoloji Koleji'nde iddiaya göre, idare ile tartışan öğrenci pompalı tüfek alarak okulu bastı.

Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.