Manisa’da icraya giden avukata 'pompalı tüfekli' saldırı!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde icra işlemi için bir işyerine giden avukat, ayağından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:56
Manisa’da icraya giden avukata 'pompalı tüfekli' saldırı!
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, icra memurları ile birlikte Turgutlu-İzmir yolu üzerinde bir işyerine haciz işlemi için giden avukat Mehmet Demirlek, iddiaya göre işyerinde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken yaralanan Demirlek, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk tedavisi burada yapılan Demirlek, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Demirlek’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken Turgutlu emniyeti silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.


Manisa pompalı tüfek avukat saldırı

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