Av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, yol kenarındaki çalılıklara çarparak duran bir traktörün sürücüsünün hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü Ekrem Çakmak’ın (59) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çakmak’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında Çakmak ile daha önceden husumetli olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı.