Avcılar balıkçı barınağında 7 tekne alev alev yandı
Avcılar Ambarlı sahilindeki balıkçı barınağında demirli bulunan 7 tekne alev alarak yandı.
Avcılar Ambarlı sahilinde 04.45 sıralarında yangın meydana geldi. Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında demirli bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Yanan teknelerden biri motoru çalıştırılarak bölgeden açığa alınırken, barınağa bağlı teknelerdeki alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, denizde demirli teknelere müdahale etti. Teknelerden 7'si tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Teknelerin bağlı olduğu iskele de yangında önemli oranda hasar gördü.
Kamil Kocakuru isimli tekne sahibi, "Bazıları balıkçı, bazıları da normal tekne. Yangın başlayan teknede biri vardı. Ama attı kendini suya. Biz müdahale ettik ama bir şey yapamadık. Motoru çalıştırırken yangın çıktı herhalde. Adam yandı mı bilmiyoruz" dedi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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