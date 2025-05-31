İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara neden gözaltına alındı?

UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da doğan Çaykara, aslen Sivas’ın Hafik ilçesinden. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşletme yüksek lisans programlarını tamamladı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları’nda başlayan Çaykara, 2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 16. sıra milletvekili adayı oldu.

16. Dönem Olağan Gençlik Kolları Kurultayı’nda yeniden MYK üyeliğine seçildi ve halen CHP Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Avcılar Belediye Başkanı seçilen Çaykara, göreve geldiği günden bu yana ilçede çeşitli projelere imza attı.

Çaykara, birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek odasında aktif görev almakta.

UTKU CANER ÇAYKARA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında beşinci dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.

Operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.