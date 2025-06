Avcılar Belediye Meclisi'nde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkanvekili seçildi. Peki, Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can kimdir? Yüksel Can kaç yaşında, nereli? Yüksel Can hangi görevlerde bulundu?

YÜKSEL CAN KİMDİR?

Avcılar Belediyesi Başkanvekili Yüksel Can, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP’den Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Yüksel Can, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması sonucu gerçekleştirilen başkanvekili seçiminde 24 oy alarak birinci seçilmiştir.