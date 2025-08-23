Avcılar'da kamyona yol verdi; duran otomobile çarpıp kaçtı

Avcılar'da karşı yönden gelen kamyona yol verirken park halindeki otomobile çarpan sürücü hızla uzaklaştı.

Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü Yeşilkent Mahallesi Atilla İlhan Caddesi'nde yaşandı. Caddede otomobil ile ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen kamyonun geçmesi için manevra yaptı. Bu sırada park halindeki otomobile çarpan sürücü, durmadan uzaklaştı. Otomobilinde hasar oluşan kişi, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüleri polise vererek, şikayetçi oldu. Polis kazaya karışıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.