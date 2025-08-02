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Avcılar'da otluk alanda yangın çıktı, ineğini kurtarmak için gölete soktu

Avcılar'da otluk alanda yangın çıktı, ineğini kurtarmak için gölete soktu

2.08.2025 16:59:00
Güncellenme:
DHA
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Avcılar'da otluk alanda yangın çıktı, ineğini kurtarmak için gölete soktu

Avcılar'da otluk alanda yangın çıktı. Bu sırada bir besici, yangından kurtarmaya çalıştığı ineklerinden birisini gölete soktu. Besici, yangın söndürüldükten sonra çevredekilerin yardımı ile ineği saplandığı çamurdan kurtardı.

 

Yeşilkent Mahallesi'ndeki otluk alanda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında paniğe kapılan besici evinin yanında beslediği üç inekten ikisini uzaklaştırdı, birinin ise çok derin olmayan gölete doğru gitmesini sağladı.

Yangın nedeniyle etrafı duman sardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangının ardından besici çevredekilerin yardımı ile göletteki balçığa saplanan ineği boynundaki halatla çekerek çıkardı.

Yangın ve sonrasında yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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