Avcılar'da yangın: 2 kişi pencereden atladı, 1 'i ağır 3 yaralı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Bursa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik verilmediği söylenen 5 katlı binanın 3’üncü katında bir dairede jeneratör nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede daireye yayıldı.

Dairede bulunan 2 kişi yangın nedeniyle içeride mahsur kaldı. Mahsur kalanlar cama çıkarak yardım istedi. Daire içerisinde mahsur kalan iki kişi panik haliyle camdan aşağıya atladı. Yangın nedeniyle toplamda 3 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi kurtarırken, yangın ise söndürüldü. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.