Avcılar E-5 Karayolu’nda feci kaza: 4 yaralı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 07:35

Güncelleme: 13.10.2024 - 07:37

İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 Karayolu üzerinde dün saat 22.00 sıralarında, Topkapı istikametinde seyir halindeki 34 FFH 539 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın ardından yola savrulan araca, aynı istikamette giden 34 EBT 595 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI

İki aracın karıştığı kazada Serhat E., Emine A., Doğanay K. ve Arzu B. yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı.