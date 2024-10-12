Esenyurt ve Avcılar’da es zamanlı uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

Yayınlanma: 12.10.2024 - 10:53

Güncelleme: 12.10.2024 - 12:48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Esenyurt ve Avcılar’da 11 Ekim’de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, aralarında arama kaydı olan şahısların da bulunduğu toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde, beş adet hassas terazi, dört adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız pompalı tüfek, 91 adet fişek, 7 adet tüfek kartuşu, 192 bin 295 Türk Lirası, bin 211 dolar, 500 euro ve 20 sterlin nakit para ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.