Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

27.06.2026 21:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da sahilde bir köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından polis harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheli H.E. adliyeye sevk edilecek, şiddete maruz kalan köpek ise koruma altına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Avcılar’da, sahilde köpeğe şiddet uygulayan şahsın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, şiddete uğrayan köpek ise koruma altına alındı.

Avcılar Denizköşkler Sahili’nde bir şahıs, gündüz vakti sahilde bir köpeğe şiddet uyguladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli H.E., gözaltına alındı. Şiddete uğrayan köpek ise muhafaza altına alındı. Şahsın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İlgili Konular: #Köpek #Avcılar #şiddet