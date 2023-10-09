Avcılar vapur hatları durduruldu
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamayla Avcılar-Bostancı ve Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy vapur hatları seferlerinin kış tarifesinin geçerli olduğu sezon boyunca durdurulduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Şehir Hatları’nın Avcılar-Bostancı ve Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy vapur hatlarının seferlerinin kış tarifesinin geçerli olduğu sezon boyunca durdurulduğu açıklandı.
Şehir Hatları’nın sitesinde yer alan açıklamada, “Değerli yolcularımız Avcılar-Bostancı ve Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy arasında gerçekleştirilen deniz otobüsü seferlerimiz, kış tarifesinin geçerli olduğu sezon boyunca 09.10.2023 tarihinden itibaren yapılmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.
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