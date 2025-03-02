Avcılar'da aile dramı: Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu

Avcılar'da yaşayan Nihan Pedüker (55) 2 gün önce 92 yaşındaki babasını toprağa verdikten 1 gün sonra annesi kalp krizi geçirdi. Pedüker'in annesi yoğun bakıma alınırken, apartman sakinleri ve arkadaşı kadına bir türlü ulaşamadı. İhbar üzerine apartmana gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yarı baygın halde bulduğu kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Avcılar'da aile dramı: Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu
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DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 14:47

Avcılar Merkez Mahallesi'nde anne ve babasıyla birlikte yaşayan Nihan Pedüker'in babası, 2 gün önce yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. 92 yaşındaki baba, Çarşamba günü toprağa verildikten sonra, Pedüker'in 85 yaşındaki annesi kalp krizi geçirdi.

Babasını kaybeden, annesinin yoğun bakıma alınmasına üzülen Nihan Pedüker ise, Cumartesi günü kendisini iyi hissetmeyince doktora gitti. İlaçlarını alıp arkadaşına dinleneceğini söyleyerek saat 12.00 sıralarında evine giden kadına bir daha ulaşılamadı.

ARKADAŞI DEFALARCA TELEFONLA ARADI

Arkadaşının defalarca telefonla araması ve eve gelip kapıyı çalmasına rağmen Pedüker kapıyı açmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 19.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Dördüncü kattaki evin kapısının zarar görmemesi için çilingir çağırıldı. Çilindir yardımıyla içeri giren sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Nihan Pedüker'i hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaları izleyen ve ekiplerden bilgi alan Merkez Mahallesi Muhtarı Mehmet Raufoğlu, "Babasını kaybetti. Tabii cenazesini kaldırdık. Eşinin ölümünü duyan annesi de fenalaşmış komalık olmuş. Bugün de kendini pek iyi hissetmemiş. Çevresi olmayan bir aile. En azından şu an sağ durumda" diye konuştu


Etiketler: #Avcılar #kalp krizi

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