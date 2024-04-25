Avcılar'da esrarengiz cinayet

Avcılar’da gece saatlerinde araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç ağır yaralandı. Yaralılardan 21 yaşındaki Mehmet Koç olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde ıslak mendil paketlerine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:05
Avcılar'da esrarengiz cinayet
Abone Ol google-news

Olay, Tahtakale Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde araç içindeki Mehmet Koç (21) ve Ahmet H. (20) otururken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu Mehmet Koç ve Ahmet H. ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden silahla yaralanan Mehmet Koç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTOSTOP İÇİN DURDURDUKLARINI SÖYLEDİ

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaralı Ahmet H.’yi tedavisinin ardından sorguladı. Ahmet H., 2 kişinin yolda otostop için kendilerini durdurduklarını ve tartışma çıktıktan sonra 2 şahsın silahla kendilerine saldırdıklarını iddia etti. Polis, kaçan şüphelileri aramaya başladı.

ISLAK MENDİL PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araç çevresinde olay yeri inceleme ekiplerince de çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde araçta mermi izleri tespit edildi. Öte yandan araç dışında ıslak mendil paketleri de dikkat çekti. Paketlerin içinde uyuşturucu madde bulundu.

Olayı duyan çevre sakinlerinden Hamdi Değerli ise “Sabaha karşı 4 sıralarında bir araç geliyor. Daha sonra silah sesleri duyulunca güvenlikler geliyor buraya. Yaralılar varmış araç içinde daha sonra polis ekipleri araç içinde uyuşturucu olduğunu söyledi. Islak mendil paketleri içinde olduğu söylenmiş. Şahıslardan birisi çok ağır yaralıymış kalp masajı yapılmış burada. Muhtemelen onun durumu kötüdür. Ben görmedim ama bu şekilde duydum ben” dedi.


Avcılar haberleri araç haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale'deki 10 yıllık cinayet çözüldü: 9 gözaltı

Çanakkale'deki 10 yıllık cinayet çözüldü: 9 gözaltı
Sırp mafya lideri cinayetinde yeni gelişme: Bilirkişi raporunda 60 saniye detayı

Sırp mafya lideri cinayetinde yeni gelişme: Bilirkişi raporunda 60 saniye detayı
Manisa’daki 'bekçi' cinayetinin zanlısı yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Manisa’daki 'bekçi' cinayetinin zanlısı yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası istifa etmişti: CEO'su hakkında 'yüksek lisans' tartışması

'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası istifa etmişti: CEO'su hakkında 'yüksek lisans' tartışması
Konya’da öğrenciye taciz iddiası: Öğretmen tutuklandı!

Konya’da öğrenciye taciz iddiası: Öğretmen tutuklandı!
6 yıl sonra gelen 'adalet': Çorlu tren katliamı davasında karar!

6 yıl sonra gelen 'adalet': Çorlu tren katliamı davasında karar!
Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!

Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!
Özgür Özel ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Özgür Özel ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
MHP lideri Devlet Bahçeli, parkta yürüyüş yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, parkta yürüyüş yaptı
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi

Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?