Avcılar’da bebeğini çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi

Avcılar’da, dünyaya getirdiği bebeğini poşete koyarak çöp konteynerinin yanına bırakan Fatma Ş., adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 13:27
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Firuzköy Mahallesi’nde bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan bir bebeğin poşet içerisinde bırakıldığının belirlenmesi üzerine ekipler sevk edildi.

Bebeğini, ağzını bağladığı poşetle çöpe atan kadın aranırken, yeni doğan kız bebek Çam Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada bebeğin annesi Fatma Ş. isimli kadını evinde yakaladı.

Fatma Ş.'nin evlilik dışı hamile kaldığı ve hamilelik sürecini ailesinden gizlediği öğrenildi.

Evinin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için yeni doğan bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine bıraktığı belirlenen kadın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.


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