Avcılar'da bir bölümü kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı
Avcılar'da mahalle sakinleri tarafından bir bölümü kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı.
Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, kısmen kuruyan ağacın bir bölümünü kesti.
İstenen yöne düşmesi için ip bağlanan ağacın oldukça büyük bölümü elektrik tellerinin üzerinde asılı kaldı.
Olayda elektrik hattı zarar görmezken, belediye ekipleri asılı kalan ağacı kontrollü bir şekilde yere düşmesini sağladı.
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