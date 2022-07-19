Avcılar'da bir gecede 3 hayalet gösterge hırsızlığı
Avcılar'da park halindeki 3 lüks otomobilden 'hayalet gösterge' olarak bilinen kontrol panelleri ile çeşitli parçalar çalındı.
Avcılar'a bağlı Denizköşkler ve Ambarlı Mahallesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü sabah erken saatlerde 3 kişi, park halindeki otomobillerden dakikalar içinde hırsızlık yaptı.
Otomobillerin camlarını kıran şüpheliler, hayalet gösterge olarak bilinen GPS sistemi ve akıllı telefon bildirimleri, sürücünün göz hizasındaki cama yansıtan dijital panelleri sökerek, çaldı. Hırsızlar kısa süre içinde kaçmayı başardı.
"EN AZ 60 BİN LİRA DEĞERİNDE"
Hırsızlıkla ilgili başlatılan soruşturmada, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Otomobilinden hırsızlık yapılan Fatih Sarp, "Hırsızlar aynı gece sabaha karşı 3 ayrı otomobilin camlarını kırıp hayalet göstergeleri çalmışlar. Çok profesyoneller, bir dakika içerisinde hırsızlığı yapıp kaçıyorlar. Her bir hayalet gösterge en az 60 bin lira değerinde. Şüphelilerin yakalanarak mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" dedi.
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