Avcılar'da 'cips' tartışması cinayetle sonuçlandı: Otomobille ezdiler!

İstanbul Avcılar Sahili'nde cips konusunda çıkan tartışmada, 3 kişi otomobil ile bir kişiyi ezerek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:08
Avcılar'da 'cips' tartışması cinayetle sonuçlandı: Otomobille ezdiler!
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Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları mevkiinde önceki gece iddiaya göre; İsrafil Ozan Alkaşi ile cips istediği otomobildeki Abdülkadir A., Ferhat A. ve Necat S. arasında cips konusunda tartışma çıktı.

Tartışmada Abdülkadir A. yönetimindeki 34 PF 7357 plakalı otomobille İsrafil Ozan Alkaşi'yi ezerek hızla uzaklaştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamera kayıtları ve görgü tanıklarından elde ettiği bilgiler doğrultusunda, önce aracın plakasını ardından sürücü ve diğer koltuklarda oturanları tespit etti.

Şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil Alkaşi'yi ezerken görüldü.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


Avcılar Cinayet cips

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