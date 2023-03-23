Ermenek'ten iş cinayetinden tutuklandı: Abdullah Özbey AKP'den aday adayı oldu!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:19

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 10:19

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014 yılında Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağını su bastı. 38 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda 18 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İŞ CİNAYETİNİN TUTUKLULARI ARASINDAYDI

Söz konusu iş cinayetinde Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi müdürü ve hissedarı olan Abdullah Özbey, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçuyla yargılanarak hapis cezası aldı.

5 yıl tutuklu kalan ve sonrasında tahliye edilen Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'den Konya Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLDU

18 işçinin ölümüne neden olan işletmenin müdürü Özbey paylaşımında, "Haydi Bismillah… Büyük ve güçlü Türkiye yolunda 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Partimiz'den Konya Milletvekili Aday Adaylığım hayırlı olsun inşallah. Türkiye'nin yüzyılında Konya'mızdan bu kutlu yolda, bu kutlu davamızda tüm ülkemize hayır getirecek işlerimizde milletimize hizmetkâr olmak niyetiyle Allah yolumuzu açık eylesin” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ermenek'te 28 Ekim 2014'te Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağında su basması sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi.

İddianamede yer alan tutuklu sanıklar; Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi Müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey, Ermenek Cenne Linyit Madencilik şirketi işletme müdürü Mehmet Zeybek'in de bulunduğu 14 sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 20- 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

2016 yılında yapılan duruşmada Abdullah Özbey Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nde 13 Eylül 2017'de görülen karar duruşmasında Abdullah Özbey'in 11 yıl üç ay olan cezasını 19 yıl 3 aya çıkartılmasına rağmen 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.