Avcılar'da cemaat bağlantılı derneğe silahlı saldırı düzenlendi
İsmailağa cemaati bağlantılı Avcılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne, dün sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı. Saldırganların kaçtığı belirtilirken, dernek binasında oturan bir kişi saldırının ne amaçla düzenlendiğini bilemediğini söyledi.
İstanbul'da İsmailağa cemaati bağlantılı Avcılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Dernek binasının yanı sıra iki otomobilin de isabet aldığı olaydan sonra saldırgan kaçtı.
SALGIRGANLAR KAÇTI
Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, binanın bahçe katındaki dernek ofisine silah ile peş peşe ateş etti. Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşırken, binanın camları ile bir otomobilin camı ve bir otomobilin de kapısına kurşun isabet ettiği belirlendi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili ayrıntılı araştırma ve soruşturma başlattı. Derneğin ofisinin bulunduğu binada oturan bir yurttaş, buranın uzun süredir kullanıldığını, silah sesleri üzerine pencereye çıktıklarını ve bunun ne amaçla düzenlendiğini bilemediğini söyledi.
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