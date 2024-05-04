Avcılar’da elektrik panosunda patlama!
Avcılar’da, bir binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde, perşembe günü 19.30 sıralarında, 4 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında elektrik panosunda patlamalar meydana geldi. Bina sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye, İGDAŞ ve elektrik ekipleri gönderildi.
Yangın ve patlama anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşananları anlatan Bayram Kurt, yapıda herhangi bir sorun olmadığını, 1.5 yıl önce iskan ruhsatı aldıklarını belirterek, "Şu an bütün mahalle mağdur. İtfaiye, polis, ambulans geldi. En son yangın, her şey bitti aramamıza, ısrar etmemize rağmen elektrik kurumu geldi. Burada bu kadar mağduriyet var. Bu mağduriyetin muhatabı var mı? Karşımızda onu yaşayıp göreceğiz. Yaralı yok. Binada oturan Gökhan Arslan fark ediyor kıvılcımları. İnsanları tahliye ediyor ve daha sonra dışarısında büyük patlama meydana geliyor. Dairenin bir tanesine yangın sıçrıyor. Sağ olsunlar hızlı bir şekilde vatandaşlar söndürüyor. İitfaiye daha sonra kontrol amaçlı geliyor. İGDAŞ çok hızlı geldi hemen gazı kesti. Kazı bitirilecek ondan sonra binaya ve mahalleliye enerji vereceğiz. Şu anda muhatap iki kazmacı adam" dedi.
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