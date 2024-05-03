Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi hastanede öldü

Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:51

Güncelleme: 03.05.2024 - 14:51

Büğet köyü yakınlarında hatlara bakım yapmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Kasım Kabakcı (27) ağır yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kabakcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.