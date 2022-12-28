Avcılar'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

İstanbul Avcılar'da emekli öğretmen olduğu öğrenilen kişi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:56
Avcılar'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, önceki gün sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki bir sitede 7'nci kattaki daireden koku geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince evin kapısının açılmasının ardından içeri giren sağlık görevlileri, 58 yaşındaki Ceyhun K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ceyhun K'nin cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ceyhun K.'nin evinde bulunan iki köpek, olay yerine gelen veteriner tarafından sakinleştirilerek barınağa götürüldü.


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