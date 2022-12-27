STK’lerin verilerine göre 10 yılda 300 atanmamış öğretmen intihar etti

27 Aralık 2022 Salı, 04:00

AKP iktidarı boyunca toplumun geniş kesimleri büyük mağduriyetler yaşadı. Acı tecrübeler edinen kesimler arasında eğitim verme hayalleri kuran yüz binlerce atanmamış öğretmen de bulunuyor. Son olarak atanmadığı için İzmir’de kuryelik yapan sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Cihan Aslan’ın (26) canına kıyması kamuoyunu vicdanını derinden yaraladı. Yıllardır atama bekleyen Aslan’ın yaşamını sonlandırması atanmamış öğretmenlerin durumunu bir kez daha hatırlattı.

‘MÜJDE’ DİYOR AMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarını kendisini duyurup “müjde” olarak sunsa da yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’nin (ÖSYM) son verilerine göre 386 bin 875 öğretmen atanmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) ter döktü. KPSS’ye girmesine rağmen atanmayan, girmekten vazgeçen, umudunu kaybeden yüz binlerce öğretmen olduğu eğitim meslek örgütleri tarafından belirtiliyor. Buna göre atanmayan öğretmen sayısı 500 bin ile 700 bin arasında değişiyor.

Atanmayan öğretmenlerin canlarına kıyması da gündemde sık sık yer ediyor. Öğretmen intiharlarına ilişkin kapsamlı resmi bir çalışma bulunmaması ise konunun etraflıca değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Ancak yerel ile ulusal basına çıkan haberlerden ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin aralarında olduğu sivil toplum kuruluşlarının raporlarından elde edilen verilere göre son 10 yılda yaşamını noktalayan ataması gerçekleştirilmemiş öğretmen sayısı 300’e yakın.

Kuryelikten garsonluğa kadar birçok sektörde çalışmak zorunda kalan öğretmenler özel kuruluşlarda da görev yapıyor. Ancak buradaki ücret düşüklüğü, ağır çalışma koşulları ve güvencesizlik onları mesleklerinden uzaklaştırıyor.

"ATANMADA TEŞVİK YOK"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan Erkin Saykan, “Özellikle eğitim-öğretim hayatımızda gördüğümüz teşviğin atanma söz konusu olduğunda olmadığını görüyoruz. Ailelerimizin emeklerini yıllarca okuyup bir yere gelmek adına kullanıyoruz ancak devlet tarafından açılmayan kadrolar sebebiyle çoğu arkadaşımız işsiz veya alanında çalışmayıp öğretmenlikten uzak kalarak köreliyor” dedi. Saykan, “Ekonomik krizle birleşince yine bir canımız, meslektaşımızı daha yitirmiş oluyoruz. Bunun hesabını kim verecek, kime soracağız bu gencecik hayatın neden söndüğünü? Biri cevap verecek mi? Biri çıkıp diyecek mi ‘Gençlerimiz için tünelin ucunda ışık vardır’ diye. Önemli olan bu...” diye konuştu.