Avcılar'da evinde düşen kadını 'günler sonra' itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar’da tek başına yaşadığı evinde yere düşen ve kalkamayan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Kadın ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 10:55
Avcılar'da evinde düşen kadını 'günler sonra' itfaiye kurtardı
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Ambarlı Mahallesi Emercan Sokak’ta bir binanın bodrum katında yaşamını tek başına sürdüren Sultan Sacını (67) en son 3 gün önce oğlu ile görüştü. Bir süre sonra oğlu, annesine ulaşamadığı için eve bakmaya geldi.

112'Yİ ARADILAR

Oğlu kapıyı çalarken, denk geldiği komşular da, annesini görmediklerini söyledi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de kapıyı açtıramadı.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Bunun üzerine itfaiye erlerinin kapı kilitlerini kırarak içeri girmesine karar verildi. Kapı kırılarak içeri girildiğinde kadının yere düştüğü ve kalkamadığı anlaşıldı. Komşuları kadının hayatta olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Yaşa bağlı rahatsızlıkların yanı sıra diyabet hastalığı da bulunan Sultan Sacını, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


112 Acil itfaiye Avcılar

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