Avcılar'da feci kaza: Şarampole yuvarlanıp duvara çarptı...

07 Ekim 2022 Cuma, 09:36

Gümüşpala Mahallesi'nde, 6 Ekim Perşembe saat 14.00 sıralarında; D-100 yan yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçerken önüne çıkan yayayı görünce paniğe kapılıp direksiyonu aniden kırdı.

Otomobil, yoldan çıkıp yön tabelasını devirdikten sonra kavşaktaki şarampole yuvarlanarak duvara çarptı.

ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Büyük gürültü üzerine çevredekiler yardıma koştu. Otomobilin çarptığı öğrenci ile sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kontrol amacıyla hemen yakındaki hastaneye götürüldü.

Otomobilin çalıştıkları oto tamir atölyesi duvarına çarpması ile çok büyük bir gürültü duyduklarını belirten Yusuf Bahar, "Hemen dışarı fırladık. Sürücü ve kız çocuğu hafif yaralıydı. Hemen yakındaki hastaneden getirilen sedyelerle oraya götürüldüler. Allah'tan kaza ucuz atlatıldı" dedi.