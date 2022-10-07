Avcılar'da feci kaza: Şarampole yuvarlanıp duvara çarptı...

İstanbul Avcılar D-100 yan yolda ilerlerken önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kıran sürücünün kullandığı otomobil, şarampole yuvarlanarak duvara çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

DHA
07 Ekim 2022 Cuma, 09:36
Avcılar'da feci kaza: Şarampole yuvarlanıp duvara çarptı...
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Gümüşpala Mahallesi'nde, 6 Ekim Perşembe saat 14.00 sıralarında; D-100 yan yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçerken önüne çıkan yayayı görünce paniğe kapılıp direksiyonu aniden kırdı.

Otomobil, yoldan çıkıp yön tabelasını devirdikten sonra kavşaktaki şarampole yuvarlanarak duvara çarptı.

ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Büyük gürültü üzerine çevredekiler yardıma koştu. Otomobilin çarptığı öğrenci ile sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kontrol amacıyla hemen yakındaki hastaneye götürüldü.

Otomobilin çalıştıkları oto tamir atölyesi duvarına çarpması ile çok büyük bir gürültü duyduklarını belirten Yusuf Bahar, "Hemen dışarı fırladık. Sürücü ve kız çocuğu hafif yaralıydı. Hemen yakındaki hastaneden getirilen sedyelerle oraya götürüldüler. Allah'tan kaza ucuz atlatıldı" dedi.


Avcılar otomobil kaza

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