TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, TIR'ın çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ergün Yılmaz yaşamını yitirdi, yanındaki Yakup S. ise yaralandı.

DHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 13:32
TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün akşam Akşehir-Afyonkarahisar yolunun 6. kilometresinde Raşit A. yönetimindeki 42 ANZ 801 plakalı TIR,  kavşağa kontrolsüz çıkan Ergün Yılmaz'ın kullandığı 31 AHU 837 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ergün Yılmaz ve yanındaki Yakup S., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergün Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan Yakup S.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. TIR şoförü Raşit A., gözaltına alındı.


konya Akşehir otomobil

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