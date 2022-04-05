Avcılar'da göl kenarında ceset bulundu
İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nün kıyısında bir ceset bulundu. Bulunan erkek cesedinin kimlik tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Avcılar’da Küçükçekmece Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ilkbahar aylarına girilmesi nedeniyle sinek ilaçlaması yapmak üzere Firuzköy Mahallesi’ne geldi.
Karada ve suda gidebilen amfibi araçla göl kıyısında ilaçlama yapmaya başlayan ekipler saat 10.30 sıralarında bataklık alanda erkek cesedi bulunca polise haber verdi. Savcının talimatı ile ceset çıkarılarak gerekli inceleme ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cesedin kime ait olduğu ve ne zamandan bu yana burada bulunduğuna ilişkin araştırmalara devam ediliyor.
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