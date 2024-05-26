Avcılar’da hafriyat kamyonu binaya çarptı
Avcılar’da dar bir sokaktan çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu, manevra yaparken bir binaya çarptı.
Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Karayolları Caddesi Çobansuyu Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinden sokağa giren hafriyat kamyonu dar alanda manevra yapmaya çalışırken binaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle korkan bina sakinleri balkona çıkarak kamyon şoförüne tepki gösterdi. Yaşanan kaza da kimse yaralanmazken apartman sakinleri daha önce de binalarına kamyon çarptığını ifade etti. Kaza nedeniyle binada hasar oluştu.
"İKİ DEFA OLDU"
Bina sakinlerinden Yuşa Eren Sanık, “Binamıza zarar geldi. Hafriyat kamyonu geçerken binamıza çarptı. Bir iki defa oldu bu olay. Bugün de bir tanesi çarpmış. Binamıza zarar veriyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı
- 'Katilin Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
- İBB Bağdat Caddesi'ni yeniliyor