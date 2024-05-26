Avcılar’da hafriyat kamyonu binaya çarptı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:44

Güncelleme: 26.05.2024 - 09:44

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Karayolları Caddesi Çobansuyu Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinden sokağa giren hafriyat kamyonu dar alanda manevra yapmaya çalışırken binaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkan bina sakinleri balkona çıkarak kamyon şoförüne tepki gösterdi. Yaşanan kaza da kimse yaralanmazken apartman sakinleri daha önce de binalarına kamyon çarptığını ifade etti. Kaza nedeniyle binada hasar oluştu.

"İKİ DEFA OLDU"

Bina sakinlerinden Yuşa Eren Sanık, “Binamıza zarar geldi. Hafriyat kamyonu geçerken binamıza çarptı. Bir iki defa oldu bu olay. Bugün de bir tanesi çarpmış. Binamıza zarar veriyor” dedi.