Hafriyat kamyonu ile polis aracı çarpıştı: 1 yaralı

Şırnak’ta devriye gezen polis aracı ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 polis yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:53
Hafriyat kamyonu ile polis aracı çarpıştı: 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Şırnak-Siirt çevre yolunda polis memurlarının içerisinde bulunduğu araç ile hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


112 Acil haberleri

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