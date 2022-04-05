Avcılar'da inşaat yanındaki binanın merdivenleri çöktü
İstanbul Avcılar’da inşaatın yanındaki apartmanın girişindeki duvar ve merdivenler çöktü. ilk tespitlere göre binanın taşıyıcı kolonlarında hasar bulunmadığı açıklandı.
Denizköşkler Mahallesi’nde binanın yıktırılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Binanın temelinin kazılmasından sonra inşaat çalışmalarına başlandı. Bu binanın bitişiğindeki 4 katlı binanın merdivenleri gürültüyle çöktü.
Binada oturanları korkutan olay ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
KOLONLARDA HASAR YOK
Sevk edilen itfaiye erleri ve polisler binaya girişteki beton merdivenlerin yanı sıra bunun yanındaki duvarın çöktüğünü ancak ilk tespitlere göre binanın taşıyıcı kolonlarında hasar bulunmadığını belirledi.
Bina sakinlerinden Şahin Öztorun, "Saat 03.00 sıralarında duvar ve merdivenler gürültü ile çöktü.Binaya giriş çıkış yapamaz olduk. Belediyeden de gelip bakacaklar. Yağan yağmur toprağı yumuşatmış. Kaldırım kenarından gelen su buradaki toprağı götürmüş" dedi.
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