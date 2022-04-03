Alevlerden kaçan inşaat bekçisi, merdivenlerden düşerek öldü
Şanlıurfa'da otelde çıkan yangını fark edince merdivenlerden inmeye çalışan bekçi İsmail Çoban (50), beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Akabe Mahallesi'nde inşası süren bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bekçi İsmail Çoban, 5'inci kattaki merdivenden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra Çoban'ın cesedi ile karşılaştı.
Çoban'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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