Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü
İstanbul'da yaşanan olayda bir inşaatta işçi olarak çalışan kişi 6. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Beylikdüzü’nde inşaatta çalışan bir işçi, 6. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, dün 13.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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