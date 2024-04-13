Otluk alanda gizlenen hırsızlık şüphelisi jandarmaya takıldı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:05

Güncelleme: 13.04.2024 - 12:10

Eskiçine Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde, bir şahsa ait arazi içerisinde bulunan sulama dinomosuna bağlı yaklaşık 80 metre bakır elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı çalışmalar sonucu hakkında olayın şüphelisinin ’kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 910 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan aranması bulunan M.D. (45) isimli erkek şahıs olduğu tespit edildi.

Şüphelinin Eskiçine Mahallesi’nde arazisinde bulunan barakaya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda baraka içerisinde yapılan aramada; 1 adet uyuşuturucu maddede kullanılan bong aparatı, 1 adet kablo kesiminde kullanılan kerpeten, 1 adet manuel el kantarı, 1 adet sarı çuval içerisinde yaklaşık 70 kg ağırlığında eritilmiş bakır kablo, parçalara ayrılmış halde yaklaşık 80 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu ve yaklaşık 600 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.D. isimli şüpheli ise dere yatağında bulunan sazlık otluk alan içerisinde gizlenmeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.