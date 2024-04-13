'Çekirge' misali... Üçüncü hırsızlığında yakalandı

Bursa’da çaldığı ATV ile şehir turu atan şüpheli bununla yetinmeyip 2 tane de motosiklet çaldı. Polisi harekete geçiren şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:40
'Çekirge' misali... Üçüncü hırsızlığında yakalandı
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Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde, şüpheli bir şahıs direğe bağlanmış olan ATV’yi çalarak kayıplara karıştı.

Sahibinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

KİMLİĞİ KOLAYCA TESPİT EDİLDİ

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli K.M.’yi kısa sürede tespit etti. Şüpheli çaldığı ATV ile daha sonra merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ne gittiğini tespit etti.

2 MOTOSİKLET DAHA ÇALMIŞ

Burada arkadaşı ile buluşan K.M. gözüne kestirdiği bir motosikleti daha çaldı. Hızını alamayan şüpheli, yine bir motosiklet çaldığı sırada vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakinlerinin polise ihbarda bulunmasıyla şüpheli kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Yaptığı 3’üncü hırsızlıkta polis tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


çekirge haberleri

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