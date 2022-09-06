3 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 23 gözaltı
Tekirdağ merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah ve mühimmat operasyonunda, 23 kişi yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçu ile mücadeleye yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir'de 30 şüpheli için 30 adres ve 1 işyerine düzenlenen baskınlarda; ruhsatsız 11 tabanca, 13 şarjör, farklı ebatlarda 1747 fişek, 5 av tüfeği, 122 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca şarjörü ve 89 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Operasyonda yakalanan 23 şüpheli hakkında, 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
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