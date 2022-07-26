Avcılar'da kayınbabasını silahla vurdu
İstanbul Avcılar’da Hüseyin Duran, konuşmak için gittiği damadı Cem Can ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yaşanan kargaşada Hüseyin Duran tabancayla bacağından vuruldu. Duran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Cem Can ile babası Ali Can gözaltına alındı.
Tahtakale Mahallesi'nde, 25 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde Hüseyin Turan, damadı Cem Can ile konuşmak için işyerine gitti. Hüseyin Turan ile Cem Can işyeri önünde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silah sesleri duyuldu.
KURŞUN BACAĞINA İSABET ETTİ
O sırada iş yerinde olan Cem Can’ın babası Ali Can silah sesini duyunca dışarı çıkarak kavgaya dahil oldu. Kargaşa sırasında silahtan çıkan kurşunlardan biri Hüseyin Turan’ın bacağına isabet etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin Turan'ı otomobilin sürücü koltuğunda yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli baba ve oğlunu iş yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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