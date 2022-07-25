Esenyurt'ta kadına silahlı saldırı: Ateş eden motosikletli iki kişi gözaltında

Esenyurt'ta bir kadın, oturduğu sitenin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırganların sıktığı kurşun sokakta yürüyen bir yurttaşa da isabet etti. Saldırıyla ilgili 2 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:28
Esenyurt'ta kadına silahlı saldırı: Ateş eden motosikletli iki kişi gözaltında
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Saldırı dün gece saat 23.15 sıralarında Esenyurt'a bağlı Pınar MMahallesi, Sivas Kongre caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre otomobilden inen Mine C. oturduğu sitenin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kasklı oldukları iddia edilen saldırganlar otomobilden iner inmez Mine C.'ye 4 el ateş etti. Kurşunlardan biri Mine C.'nin kafasına gelirken, bir kurşun ise sokaktan geçen kişiye isabet etti. Ağır yaralanan Mine C. çevrede bulunanlar tarafından özel bir otomobille Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 4 adet kovan bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma sırasında, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 


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