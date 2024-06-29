Avcılar'da kolonlarında çatlaklar olan binada oturmaya devam ediyorlar

Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:05

Güncelleme: 29.06.2024 - 12:05

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın kolonlarında, 2019 yılında Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluştu. İddiaya göre, depremin ardından denetim için gelen görevlilere binanın sağlıklı olduğunu göstermek için bodrum kat ve kolonlardaki çatlaklar sıva ile kapatıldı. Binanın bahçe katındaki dairede oturan Serkan Akçay, son zamanlarda bodrum katın yanı sıra evlerindeki kolonlarda giderek artan çatlaklıklar olduğunu söyledi.

Oluşan çatlaklar Akçay'ı tedirgin ederken, yurttaşlar binada oturmaya devam ediyor. Akçay, "Avcılar Belediyesi'nden gelen görevlilere binamızın sağlıklı olduğunu göstermek için bodrum kat ve kolonlar sıva ile kapatıldı. Kapatıldığı halde yine rutubet almaya başladı. Kolonlarda çatlaklıklar ortaya çıktı. Bina su almaya devam ediyor. Perde duvar var diyorlar, ancak, perde beton da bir yere kadar dayanır. Binanın etrafı komple berde boton. Ancak, su alıyor. KOmple buralarda sıvayla kapatıldı. Genel olarak çevrede inşaatlardan görüyoruz. Buralardan hep su çıkıyor" dedi.

Eliyle vurarak kolonlardaki korozyona uğramış demirleri gösteren Serkan Akçay, apartmandaki birçok yerin sıvalarının döküldüğünü ve çürük demirlerin ortaya çıktığını belirterek binanın binanın bir an önce denetimden geçirilerek yeniden yapılmasını istiyor.

"ARTIK MAKYAJ DA KALMAMIŞ"

Binada oturanların durumu görmezden geldiğini söyleyen Akçay, "Binanın alt katı, zemin kat makyaj yapılmış halde. Ama artık makyaj da kalmamış halde. Birçok yer kabarmış gitmiş. Evimizdeki odalarda kolon çatlaklıkları da yukarı kadar gidiyor. Birkaç ay önce Çanakkale'de meydana gelen İstanbul'da da hissedilen bir deprem olmuştu. Evimizin banyosundaki fayanslarda kırılma ve bir odamızın yanındaki kolonda açılma meydana geldi" şeklinde konuştu.