CHP'li Kara depremzedelerin sorunlarını tek tek anlattı: Süleyman Soylu söz vermişti!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:23

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:23

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ikiz deprem yurdun 11 ilini etkiledi. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da Cumhuriyet tarihinin en önemli afetlerinden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre afet sebebiyle 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

Depremin ardından geçen 16 ayın sonunda deprem bölgelerinde yaşanan sorunlar bitmedi. Son olarak AFAD tarafından toplanan bağışlar kaynak olarak kullanılıp depremzedeye verilen kira yardımı kesildi.

Depremzedeler bu haberi telefonlarına gelen, “12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15. ve sonuncusu haziran ayında yapılarak tamamlanacak” mesajı ile öğrendi.

TASARRUF TEDBİRLERİ DEPREMZEDEYİ DE VURDU!

Türkiye’de, kira yardımı olarak verilen 5 bin lira ile herhangi bir bölgede daire kiralanamayacağına vurgu yapan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Depremzedeler gıda ihtiyaçlarını ve benzerlerini karşılamak için bu parayı kullanıyordu. Muhtemelen tasarruf tedbirleri kapsamında bu paralar kesildi. Paraları kesmenin yanında, usül de yanlış. İnsanlar bu paralara güveniyor olabilir. Kesilecekse de uzun bir süre önceden bilgi verilmeliydi” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞ HASARIN KARŞILANMASINI İSTİYOR!

Depremzedelerin tepkisine sebep olan rezerv alan uygulamalarına ilişkin konuşan Kara, “Rezerv alanları kafalarına göre, uydudan görüntüleri alıp ilan ediyorlar. Bakan Özhaseki hasarsız olan evlere dokunulmayacağını söylemişti. İnsanlar az hasarlı evlerine tadilat yaptırmak için 300 bin ile bir milyon lira civarında masraf yaptı. Şimdi bu evler rezerv alan içinde olduğu için yıkılacağı söyleniyor. Bu insanların hasarları ödenmeli. Bunu talep eden yurttaşlardan fatura isteniyor, oysa uzlaşma masaları ile bu sorun çözülebilir” diye konuştu.

Müstakil evlerin çok katlı binalara çevrilmek istediğini belirten Kara, bu uygulamanın Hatay’da komşuluk ilişkilerini ve kültürel yapıyı bozacağını savundu.

Depremin üzerinden 16 ay geçmiş olmasına rağmen Hatay’ın bir şantiye alanına benzediğini belirten Kara, yapımına devam eden konutlara depremzedelerin hala geçemediğini vurguladı.

SÜLEYMAN SOYLU SÖZ VERMİŞTİ!

AFAD’ın kendi internet sitesi üzerinden ilan ettiği harcama kalemlerinin belgesini yayın sırasında gösteren Kara, “Haziran ayı itibarıyla 130 milyar bağış toplanmış ve bunun 105 milyar lirası harcanmış. Hala 31 milyar liralık bir kaynak var. Bu kaynağı yalnızca faize koyarak elde edilen para ile binlerce depremzedeye kira yardımı verilir. Kaldı ki TL mevduat hesabında tutulan paranın da ne kadar faiz getirisi sağladığını bilmiyoruz” dedi.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun depremzedeye eşya yardımı konusunda söz verdiğini anımsatan Kara, AFAD’ın belgelerinden de anlaşılacağı üzere şimdiye dek böyle bir yardımın verilmediğini söyledi.

BAKANLARA SESLENDİ!

Hatay’da hala 220 bin yurttaşın aileleri ile birlikte konteyner kentlerde yaşadığını söyleyen Kara, “Çocuklar sınavlara konteynerlerde hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı’na sesleniyoruz, hala ilkel şartlarda insanlar yaşıyor. Kanalizasyonlar akıyor, sel olabiliyor. Şimdiye dek Toplum Yararına Program kapsamında çalışan yaklaşık 2 bin 500 arkadaşımız lojistik, temizlik gibi konularda destek oluyordu, artık onlar da yok. Ortak alanlar temizlenmiyor. Bunları kim yapacak” sorusunu yöneltti.