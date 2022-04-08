Avcılar'da lisede yangın paniği
Avcılar’da bir lisedeki kızlar tuvaletindeki kağıt havlu makinesinde çıkan yangın paniğine neden oldu.
İstanbul Avcılar'da bulunan bir lisenin tuvaletinde kağıt havlu makinesinden yangın çıktı.
Merkez Mahallesi'ndeki Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 3'üncü kattaki kız öğrenci tuvaletinden yoğun dumanın ardından yangın alarm sistemi devreye girdi. Görevliler ve öğrenciler tuvaletteki kağıt havlu makinesinin yandığını gördü. Öğretmenler öğrencileri tahliye etmeye başlarken, itfaiyeye haber verildi. Okuldaki görevliler itfaiye ekipleri gelene kadar yangını söndürdü. Gelen itfaiye ekibi okulda gerekli incelemeyi yapıp ayrıldı. Makinenin neden yandığı belirlenemezken, okul yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangın paniği ardından okul dışına çıkan bir grup öğrenci dönmek isterken içeri alınmamaktan yakındı. Bir öğrenci, "Çok yoğun duman vardı. Kendimizi dışarı attık. Bugün de sınavım vardı, şimdi içeri almıyorlar" dedi.
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