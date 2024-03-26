Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İstanbul Avcılar'da bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandığı kavga anı, cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir lisenin önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
Okuldan çıkan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.
3 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikâyetçi oldu.
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