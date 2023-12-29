Liseliler tekme tokat kavga etti

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:27

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:33

Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokatla birbiriyle kavga etti.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, etraftakilerin araya girmesiyle son buldu.