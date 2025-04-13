Avcılar'da maç sonrası kavga: Stadyumun cam kapısını kırdılar!

Vefaspor - Ayazmaspor arasındaki Süper Amatör Lig Klasman maçının ardından bir grup taraftar iddiaya göre, Avcılar Atatürk Stadyumu'nun cam kapısını kırarak rakip taraftarlara saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri grubu dağıtırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da maç sonrası kavga: Stadyumun cam kapısını kırdılar!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 10:50

Olay, Firuzköy Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda 12 Nisan Cumartesi günü meydana geldi.

Stadyumda oynanan klasman maçını Vefaspor 62'nci dakikada Oğuzhan Türkmen'in attığı golle 1-0 kazandı.

Zaman zaman gergin geçen karşılaşmanın ardından Ayazmaspor taraftarları stadyumdan çıkıp otobüslerine binecekleri sırada Vefaspor taraftarlarıyla tartıştı.

KAVGA ÇIKTI, CAMLAR KIRILDI

Neden çıktığı bilinmeyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraftarlar tribünlerin bulunduğu bölüme girmeye çalıştı. Bu sırada taraftarlardan bazıları cam kapıyı kırdı. Polis ekipleri müdahale ettiği taraftarları dağıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

 


Etiketler: #Avcılar #kavga

İlgili Haberler

Tutunmaya çalıştığı cam kırılan çocuk, 3'üncü kattan düştü!

Tutunmaya çalıştığı cam kırılan çocuk, 3'üncü kattan düştü!
Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
Kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'dan duygulandıran paylaşım: 'Kalbimde cam kırıkları var'

Kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'dan duygulandıran paylaşım: 'Kalbimde cam kırıkları var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler